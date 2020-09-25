Заразились больше 100 детей, классы на карантине: итоги первого учебного месяца в Новосибирске во вторую волну коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; Pixabay

Сентябрь, первый учебный месяц, завершился. Власти приняли решение не сохранять на постоянной основе дистанционную форму обучения, и сейчас школьники занимаются очно. Сиб.фм изучил статистику заболеваемости коронавирусом за последний месяц и заметил резкий рост числа заражённых детей на фоне второй волны эпидемии.

Учебная тревога

В Новосибирске завершился первый месяц нового учебного года. Он стал примечательным, так как для сибирских, как и для российских, школьников это новый опыт в связи с эпидемией коронавируса. Стоит отметить, что изменения в статистике в этот период действительно произошли.

Несмотря на то что данные оперативного штаба по заболевшим коронавирусом детям не столь подробны, известно, что их число заметно увеличилось. Так, за весь сентябрь коронавирус выявили у 108 детей. Если 1 сентября было 684 ребёнка с подтверждённым диагнозом, то сегодня — 792.

Впрочем, тревожная тенденция только начала складываться, так как по итогам двух месяцев за август заболело чуть больше — 127 детей. Это происходит потому, что вторая волна коронавируса по неофициальным данным началась со второй половины сентября.

Однако стоит отметить, что на протяжении последней недели число заболевших детей за сутки достигает десяти, чего не происходило на протяжении эпидемии. Ранее коронавирус выявляли у 2-6 детей в сутки.

На фоне роста заболеваемости среди детей принимаются соответствующие меры в школах. В Новосибирске пока не закрыли ни одно учебное заведение полностью, однако как в областном центре, так и в соседних городах классы уходят на карантин. Например, сегодня стало известно, что уже 11 классов в Бердске попали под ограничения из-за коронавируса, а школьные каникулы по той же причине начнутся раньше. Подобная тенденция прослеживается по всей России. Так, в Красноярском крае 23 класса закрыты, также школы и детские сады перестают работать в Хакасии.

Признаки второй волны

На протяжении сентября можно проследить чёткую закономерность, по которой можно судить о наступлении той самой второй волны коронавируса. Согласно данным оперативного штаба, с 1 по 15 сентября в Новосибирской области выявили 751 случай коронавируса. В то же время за последние две недели (с 16 сентября по 1 октября) зарегистрировали 969 новых пациентов с коронавирусом.

Те же данные подтверждались на официальном уровне: новосибирский вирусолог и профессор РАН Сергей Нетёсов говорил, что вторая полна коронавируса началась именно со второй недели сентября.

Точно так же выглядит федеральная статистика. Сегодня в стране выявили 8 945 новых случаев коронавируса — последний раз такие показатели были зафиксированы в июне. Постоянный прирост числа заражённых в стране фиксируется также на протяжении последних двух недель.

Резкий рост летальных исходов

О наступлении новой волны коронавируса свидетельствует другой, один из главных, показатель — смертность. Статистика летальных исходов тоже заметно изменялась в течение сентября в сторону роста. Так, с 1 по 15 сентября от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 37 человек. А с 16 сентября по 1 октября скончались уже 53 человека.

Заметно увеличилась суточная смертность — если ещё две недели назад погибали от 1 до 3 человек, то сегодня умерли сразу 5 пациентов. Это самый высокий показатель за последние полтора месяца.

Увеличилось и число тяжёлых пациентов. В начале сентября и конце августа в отделениях интенсивной терапии стабильно находились от 36 до 43 человек. Сегодня и на протяжении последних нескольких дней этот показатель держится на уровне 56-59 человек.

Особенно заметны изменения в количестве пациентов, подключённых к аппаратам ИВЛ, которые находятся в критическом состоянии. Ещё две недели назад таких было от 3 до 5, а на сегодняшний день их число варьируется от 13 до 18.