Затяжные снегопады ждут Новосибирск в начале октября

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В Новосибирске изменится погода; на следующей неделе практически каждый день будет идти снег.

Следующая неделя в Новосибирске должна стать довольно снежной. По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 5 по 10 октября в городе каждый день будет идти снег.

Максимум осадков должен выпасть в понедельник, 5 октября. В этот же день прогнозируют минусовую температуру. Столбик термометра опустится до -2 градусов.

В среднем температура воздуха составит -1...+2 градуса. Неделя будет пасмурной.

Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.