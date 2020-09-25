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Затяжные снегопады ждут Новосибирск в начале октября

сегодня 14:48

Фото pixabay.com

В Новосибирске изменится погода; на следующей неделе практически каждый день будет идти снег.

Следующая неделя в Новосибирске должна стать довольно снежной. По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 5 по 10 октября в городе каждый день будет идти снег.

Максимум осадков должен выпасть в понедельник, 5 октября. В этот же день прогнозируют минусовую температуру. Столбик термометра опустится до -2 градусов.

В среднем температура воздуха составит -1...+2 градуса. Неделя будет пасмурной.

Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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снег
новосибирск
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