Жестокое убийство возлюбленной, шокирующие кадры ДТП, эксгибиционист в поезде и снятое на камеру НЛО: главные новости 1 октября – в одном материале
Фотографии с сайта pixabay.com, СКР, Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников
Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; жестокое убийство возлюбленной, шокирующие кадры ДТП, эксгибиционист в поезде и снятое на камеру НЛО.
В четверг сибирякам было чем ужаснуться, чему удивиться и даже улыбнуться. Главные события дня – в нашем обзорном материале.
Браконьеры свирепствуют
В Алтайском крае браконьер выловил из реки крокодила. Мужчину поймали во время разделки добычи, рептилия находилась в состоянии анабиоза. Крокодил почти наверняка сбежал от хозяев.
А в Иркутской области задержаны подозреваемые в незаконной добыче птиц, занесённых в Красную книгу. Двое мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода, были задержаны на месте и доставлены в следственный отдел.
В качестве приманки они использовали голубей. Пойманные соколы предназначались на продажу.
На деле — грустно и невкусно
Родители новосибирских школьников продолжают жаловаться на бесплатное горячее питание. Подробный разбор проблемы читайте в нашем материале.
Птичий грипп в Омской области
В Омской области остаётся напряжённой ситуация с птичьим гриппом. В настоящее время заболевание выявлено в 16 районах.
В населённых пунктах, где сняты ограничительные мероприятия, владельцам ЛПХ разрешили завозить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм.
Иномарку намотало на столб
Страшная авария произошла сегодня в Центральном районе Новосибирска. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в световую опору. Водитель Toyota Verossa пострадал.
Расстреляли и утопили
В реке в Алтайской крае найдено тело местного бизнесмена. Его завернули в сетку-рабицу и прикрепили груз. Мужчина из Шипуново занимался перепродажей сельхозпродукции и давал деньги в долг под проценты.
В деле об убийстве уже есть подозреваемый.
Голый и отчаянный
Полиция ссадила с поезда голого дебошира в Забайкалье. Прибывшие полицейские застали мужчину спящим.
По словам очевидцев, он дебоширил, а затем улёгся спать пьяным в абсолютно голом виде.
Такая странная любовь
Освободившийся из места заключения сибиряк убил свою возлюбленную в день свадьбы. Всё произошло в пригороде Новосибирска.
НЛО или таинственные огоньки
Загадочные красные огоньки в небе над Новосибирском запечатлели на видео жители Затулинки.
Объекты, по их словам, появились в районе «Берёзок», их было около семи штук. Авторы видео уверяют, что заснятые ими объекты не похожи ни на квадрокоптеры, ни на другие известные летательные аппараты.
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