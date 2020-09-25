Жестокое убийство возлюбленной, шокирующие кадры ДТП, эксгибиционист в поезде и снятое на камеру НЛО: главные новости 1 октября – в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, СКР, Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Главные события дня – в обзорном материале Сиб.фм; жестокое убийство возлюбленной, шокирующие кадры ДТП, эксгибиционист в поезде и снятое на камеру НЛО.

В четверг сибирякам было чем ужаснуться, чему удивиться и даже улыбнуться. Главные события дня – в нашем обзорном материале.

Браконьеры свирепствуют

В Алтайском крае браконьер выловил из реки крокодила. Мужчину поймали во время разделки добычи, рептилия находилась в состоянии анабиоза. Крокодил почти наверняка сбежал от хозяев.

А в Иркутской области задержаны подозреваемые в незаконной добыче птиц, занесённых в Красную книгу. Двое мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода, были задержаны на месте и доставлены в следственный отдел.

В качестве приманки они использовали голубей. Пойманные соколы предназначались на продажу.

На деле — грустно и невкусно

Родители новосибирских школьников продолжают жаловаться на бесплатное горячее питание. Подробный разбор проблемы читайте в нашем материале.

Птичий грипп в Омской области

В Омской области остаётся напряжённой ситуация с птичьим гриппом. В настоящее время заболевание выявлено в 16 районах.

В населённых пунктах, где сняты ограничительные мероприятия, владельцам ЛПХ разрешили завозить птицу при обязательном соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм.

Иномарку намотало на столб

Страшная авария произошла сегодня в Центральном районе Новосибирска. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в световую опору. Водитель Toyota Verossa пострадал.

Расстреляли и утопили

В реке в Алтайской крае найдено тело местного бизнесмена. Его завернули в сетку-рабицу и прикрепили груз. Мужчина из Шипуново занимался перепродажей сельхозпродукции и давал деньги в долг под проценты.

В деле об убийстве уже есть подозреваемый.

Голый и отчаянный

Полиция ссадила с поезда голого дебошира в Забайкалье. Прибывшие полицейские застали мужчину спящим.

По словам очевидцев, он дебоширил, а затем улёгся спать пьяным в абсолютно голом виде.

Такая странная любовь

Освободившийся из места заключения сибиряк убил свою возлюбленную в день свадьбы. Всё произошло в пригороде Новосибирска.

НЛО или таинственные огоньки

Загадочные красные огоньки в небе над Новосибирском запечатлели на видео жители Затулинки.

Объекты, по их словам, появились в районе «Берёзок», их было около семи штук. Авторы видео уверяют, что заснятые ими объекты не похожи ни на квадрокоптеры, ни на другие известные летательные аппараты.