«Живу, как в молодости»: новосибирские пенсионеры рассказали истории своей жизни

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пенсионеры Новосибирска – люди, которые десятилетиями видели, как менялась столица Сибири; в День пожилого человека новосибирцы-старожилы рассказали свои истории и о преображении города.

Новосибирск — один из самых молодых городов-миллионеров в России. Несмотря на это, столица Сибири богата своей историей, которую хранят в себе не только внушительные архитектурные постройки и места, но и жители. Особенно те, кто прожил здесь всю жизнь. Шесть новосибирских пенсионеров рассказали Сиб.фм, как менялся город и как это влияло на их историю.

Первый респондент, Людмила, переехала в Новосибирск из Челябинска в далёком 1980 году. С тех пор она работала инженером, после чего ушла на пенсию, чтобы следить за внуками. Людмила считает, что за 40 лет город изменился только в лучшую сторону.

«Самое большое изменение в городе – появление и расширение метро. Когда я сюда приехала, транспорт и бытовая сфера меня не устраивали. Сейчас всё изменилось в лучшую сторону. Я живу на площади Маркса, и мне нравится местный сквер. Очень приятно, что стараются благоустроить город», – рассказывает она.

Сибирячка также считает, что в столице Сибири появились все условия для развития молодёжи.

«Я бы хотела, чтобы мои внуки жили в Новосибирске. Да и дети не хотят отсюда уезжать, потому что это один из лучших городов в России», – замечает Людмила.

Сёстрам Вере и Евгении в молодости пришлось разлучиться, но они воссоединились в Новосибирске спустя несколько десятков лет. Вот уже 28-й год они живут вместе. Воссоединение было непростым, да и время тогда такое было, вспоминают они: развал СССР, начало девяностых, нищета. Сейчас они мирно сидят в парке и, возможно, вспоминают былое, а возможно, и любуются красотами. Сёстры признаются, что гулять по городу стало намного приятнее.

«Мне всё нравится. Новосибирск стал красивым городом. Посмотрите, какая в центре красота, цветы везде. У нас ведь такого не было. У меня двое внуков и две правнучки, нам хорошо. Мы тут всю жизнь живём, у нас тут друзья», – улыбается Вера.

Сёстры признаются, что, несмотря на все сложности, раньше было душевно и, бывает, их захватывает ностальгия.

«Говорят, раньше всё плохо было в СССР: талоны, очереди. Да что тут такого? Ну сходили мы, получили по талону. А потом все поём вместе на даче. А сейчас что? «Бум-бум-бум» на даче молодёжь слушает», – вспоминает Вера.

Анатолий большую часть жизни прожил в пригороде. Но всё детство он провёл в Новосибирске. Когда наступил пенсия, сибиряк вернулся в родной город и сильно удивился.

«Я переехал из Бердска в Новосибирск два года назад. В детстве жил в Ленинском районе. Я как в 1963 году уехал, вернулся и очень удивился. Так много построили. Автобусов стало больше. Молодёжи много стало, хорошие ребята. Внуки здесь живут, учатся здесь. Да и сам, переехав снова в такой город, живу тут, как в молодости», – рассказывает Анатолий.

С тем, что город изменился до неузнаваемости, соглашается и Аркадий. В столице Сибири он прожил 62 года.

«Новосибирск изменился очень сильно. Я здесь родился, вырос, работал и вышел на пенсию. И сейчас продолжаю работать в филармонии и консерватории. Я видел очень много изменений в городе. Внешний облик города изменился сильно», – отмечает сибиряк.

Однако с некоторыми переменами Аркадий не согласен. Вырос новосибирец в семье архитекторов, поэтому по поводу облика города у него есть интересное мнение.

«Мой отец был очень известным архитектором в Новосибирске, и их поколение сейчас обвиняют в том, что город был серым и безликим. Сейчас он стал ярче, но, на мой взгляд, теперь похож на пёстрое лоскутное одеяло. Хотя появились красивые здания, отдельные впечатляют. Сейчас выделяются неплохие деньги на это», – рассуждает сибиряк.

Подводя итог, Аркадий замечает, что, несмотря на все возможности и перспективы, которые у него были в более крупных городах, переехать он так и не смог.

«Я бы безусловно хотел, чтобы мои дети и внуки жили в Новосибирске. У меня было много возможностей переехать, и меня даже спрашивали: «А почему вы не уезжаете?». Что тут скажешь, я здесь родился, а где родился — там и пригодился. Я хотел бы, чтобы мои дети жили на этой земле. Земля богатая, благодатная. Родная земля. Надо стараться сделать всё ещё лучше», – подытожил Аркадий.

Другой новосибирский пенсионер, Валерий, рассказал, что прожил в столице Сибири 79 лет. Из-за работы он объездил всю страну, но всегда возвращался на родину с улыбкой.

«Самое главное изменение в Новосибирске сложно назвать. Город меняется, расширяется. Внешне стало намного лучше. Город растёт. Вот знаете, я по работе объездил всю страну и за всё время лучше, чем Новосибирск, ничего не нашёл», – заявил Валерий.

Лариса всю жизнь прожила в Новосибирске. Родилась она в военное время, а в 60-х окончила Новосибирский топографический техникум. Производственную деятельность сибирячка закончила как геодезист первой категории. Уже 28 лет Лариса на пенсии и наслаждается тем, как изменился город.

«Новосибирск стал очень красивым городом. Здесь появились невероятные возможности для каждого. Внучка моя и двое правнуков тут живут. Богатая дама третьего возраста. Я хочу, чтобы они тут жили», – рассказывает Лариса.

Однако в истории сибирячки не всё так просто. Когда наступили девяностые, она потеряла всё.

«Работала я на Максима Горького, где сейчас наш суд Центрального района. Нас всех тогда сократили. Всех выгнали, деньги забрали. У меня была дача, и всё, что там было, я продала, чтобы появились деньги. В зиму осталась в пустом доме. Тогда мня пять лет оставалось до пенсии, и пришлось искать работу. Получилось, мне пришлось идти работать в пассажирское вагонное депо...», – на этих словах сибирячка прервалась, не выдержав тяжёлых воспоминаний, заплакала и ушла.

К счастью, сибирячке удалось выбраться из таких трудностей, и теперь она мирно воспитывает своих правнуков.

Из таких историй, которые хранят новосибирцы, и складывается облик города. Именно горожане и создают столицу Сибири, которая, как видно, с годами становится только лучше.