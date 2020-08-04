Из Новосибирска за границу вывели валюту на 1,2 млрд рублей

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Таможенники Новосибирска возбудили 25 уголовных дел; чаще всего валюту выводят в Китай, Корею, Болгарию и Киргизию.

Из Новосибирской области с начала года незаконно вывели валюту на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Как правило, для вывода валюты «обнальщики» заключают фиктивные договоры о поставке оборудования из-за границы. Чаще всего деньги выводят из России в Китай, Корею, Болгарию и Киргизию.





«Новосибирские таможенники выявили 25 таких преступлений на сумму около 1,2 миллиарда рублей», — заявили в таможне.

Ещё несколько уголовных дел возбудили из-за фиктивных договоров на поставку оптовых партий товаров из-за границы. Здесь сумма ущерба составила 116 млн рублей.

«Для проведения махинаций с валютой преступники используют фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. За небольшое денежное вознаграждение граждане дают согласие на создание фиктивного юридического лица от своего имени», — также добавили в таможне.

По данным фактам в Новосибирске возбуждено 5 уголовных дел.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Новосибирске подорожала валюта.