Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Из Новосибирска за границу вывели валюту на 1,2 млрд рублей

сегодня 12:06

Фото pixabay.com

Таможенники Новосибирска возбудили 25 уголовных дел; чаще всего валюту выводят в Китай, Корею, Болгарию и Киргизию.

Из Новосибирской области с начала года незаконно вывели валюту на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Как правило, для вывода валюты «обнальщики» заключают фиктивные договоры о поставке оборудования из-за границы. Чаще всего деньги выводят из России в Китай, Корею, Болгарию и Киргизию.

«Новосибирские таможенники выявили 25 таких преступлений на сумму около 1,2 миллиарда рублей», — заявили в таможне.

Ещё несколько уголовных дел возбудили из-за фиктивных договоров на поставку оптовых партий товаров из-за границы. Здесь сумма ущерба составила 116 млн рублей.

«Для проведения махинаций с валютой преступники используют фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. За небольшое денежное вознаграждение граждане дают согласие на создание фиктивного юридического лица от своего имени», — также добавили в таможне.

По данным фактам в Новосибирске возбуждено 5 уголовных дел.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Новосибирске подорожала валюта.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

валюта

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131327
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39558
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32494
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30228
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30032
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23917
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22724
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле