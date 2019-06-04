С белкой подружилась жительница Новосибирска: милое видео

Фото pixabay.com

Белка оказалась привередливой в еде; дружба с пушистым зверьком попала на видео жительницы Академгородка.

Жительница Академгородка подружилась с белкой. Пост умиления опубликован в сообществе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что начала подкармливать белку на своём балконе. Лесная гостья оказалась привередливой в еде.

«Арахис ей не по вкусу, а вот миндаль точит с удовольствием. Грецкие орехи утаскивает в нору про запас», — рассказала женщина, снабдив пост умилительным видео.





На нём молодая белка с большим аппетитом уплетает семечки. Её снимают с близкого расстояния, поэтому пользователи могут разглядеть всю красоту беличьей шубки.

Напомним, ранее мы рассказывали как молодая белка парализовала работу мэрии Новосибирска.