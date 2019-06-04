С белкой подружилась жительница Новосибирска: милое видео
Фото pixabay.com
Белка оказалась привередливой в еде; дружба с пушистым зверьком попала на видео жительницы Академгородка.
Жительница Академгородка подружилась с белкой. Пост умиления опубликован в сообществе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина рассказала, что начала подкармливать белку на своём балконе. Лесная гостья оказалась привередливой в еде.
«Арахис ей не по вкусу, а вот миндаль точит с удовольствием. Грецкие орехи утаскивает в нору про запас», — рассказала женщина, снабдив пост умилительным видео.
На нём молодая белка с большим аппетитом уплетает семечки. Её снимают с близкого расстояния, поэтому пользователи могут разглядеть всю красоту беличьей шубки.
Напомним, ранее мы рассказывали как молодая белка парализовала работу мэрии Новосибирска.
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