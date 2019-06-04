Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

С белкой подружилась жительница Новосибирска: милое видео

сегодня 18:07

Фото pixabay.com

Белка оказалась привередливой в еде; дружба с пушистым зверьком попала на видео жительницы Академгородка.

Жительница Академгородка подружилась с белкой. Пост умиления опубликован в сообществе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что начала подкармливать белку на своём балконе. Лесная гостья оказалась привередливой в еде.

«Арахис ей не по вкусу, а вот миндаль точит с удовольствием. Грецкие орехи утаскивает в нору про запас», — рассказала женщина, снабдив пост умилительным видео.

На нём молодая белка с большим аппетитом уплетает семечки. Её снимают с близкого расстояния, поэтому пользователи могут разглядеть всю красоту беличьей шубки.

Напомним, ранее мы рассказывали как молодая белка парализовала работу мэрии Новосибирска.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

животные

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

132168
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39596
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32581
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30274
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30098
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23990
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22772
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле