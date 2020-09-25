Учитель заразил несколько классов коронавирусом в Омске

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Детей отправили на самоизоляцию; в Омске из-за коронавируса закрыты 11 школ.

Вспышка коронавируса произошла в школе № 36 в Омске. Учитель труда у девочек заболел сам и заразил учеников.

По данным омских СМИ, школьниц с 5-го по 8-й класс отправили на самоизоляцию до 5 октября. У всех взяли мазок на COVID-19.





Всего в Омской области из-за коронавируса на карантин закрыты 11 школ. Также несколько классов закрыты на карантин из-за ОРВИ.

Напомним, в Новосибирской области суммарно на карантине из-за коронавируса находятся около сотни классов.