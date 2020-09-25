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9 классов в пяти школах закрыли на карантин в Бердске

сегодня 11:40

Фото pixabay.com

Причиной карантина в школах Бердска стал коронавирус; заболели пять детей и трое учителей.

В Бердске коронавирусом на 2 октября заразились пять детей в школах. Об этом сообщают местные СМИ.

Также известно, что COVID-19 выявили у троих учителей. В детских садах города-спутника Новосибирска выявили одного ребёнка с коронавирусом.



Всего в Бердске на карантин из-за опасной вирусной инфекции отправлены 9 классов в пяти школах, а также одна группа детского сада. Кроме того, из-за ОРВИ закрыт один класс в школе.

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области выявили ещё 82 случая заражения коронавирусом.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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