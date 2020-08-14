Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

А король-то лысый: Филипп Киркоров стремительно стареет

сегодня 14:22

Фото pixabay.com

Филипп Киркоров стремительно стареет; поп-король российской эстрады регулярно носит парики, чтобы прикрыть свою настоящую и скудную шевелюру.

Российский артист Филипп Киркоров любит наряжаться и эпатировать публику. В этот раз отечественный поп-король отправился на вечеринку GQ. Для мероприятия он выбрал костюм, а образ дополняли косички с отросшими седыми корнями. Многих поклонников удивило, что Киркоров пришёл с серебристыми корнями волос, которых почти никто не видел, но позднее их ждал ещё один сюрприз.

Как оказалось, Киркоров начал лысеть, но его проплешину на голове мало кто замечал, вероятно, из-за высокого роста певца. Также некоторые фанаты предполагают, что артист регулярно носит парики, чтобы прикрыть свою настоящую шевелюру, пишут СМИ.

Многие поклонники обратили внимание, что артист старается не наклоняться и всегда просит снимать себя анфас, всячески избегая вида сбоку или немного сверху. Теперь же стало понятно, почему он так делает. На одном из видео заметно, что на макушке Киркорова почти нет волос, а лысину прикрывают куцые косички-дреды.

Фанаты посчитали, что мастер по волосам старался как мог, чтобы прикрыть лысеющую голову звезды. В целом многие отметили, что всегда лощёный поп-король в этот раз выглядел сильно постаревшим.

Напомним, стала известна стоимость бриллиантов на зубах Киркорова.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

волосы
Филипп Киркоров

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

131756
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39577
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32541
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30251
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30073
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23948
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22750
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле