Администрация района в Алтайском крае закрылась из-за коронавируса

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В Алтайском крае администрация Каменского района перешла на ограниченный режим работы; среди сотрудников обнаружен коронавирус.

Со 2 октября администрация Каменского района перешла на ограниченный режим работы. Об этом сообщает издание «Каменские известия».

Как пояснил и.о. главы Каменского района Сергей Умяров, на основании указа губернатора края от 31 марта 2020 г., в связи с тем, что в администрации (в комитете по образованию) выявлены случаи заболевания сотрудников коронавирусом, было подписано распоряжение, согласно которому со 2 октября ограничен доступ граждан в администрацию.

Специалистами принимаются устные обращения по телефону. Письменные можно опустить в тамбуре администрации в ящик для приёма обращений либо написать заявление, для этого имеется всё необходимое. Заявления также можно отправить в электронном виде.

Напомним, из-за вспышки коронавируса закрыли Алтайский госуниверситет.