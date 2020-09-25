«Акация на Красногорской» – первый проект «дочки» ГК «Расцветай»: сдан досрочно

Дом «Акация на Красногорской» сдан на четыре месяца раньше заявленного срока / Фото предоставлено ДК «Акация»

Первый и удачный во всех отношениях проект девелоперской компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай», сдан в эксплуатацию не просто в срок, а с опережением графика на четыре месяца.

В начале 2020 года ГК «Расцветай» вывела на рынок бренд «Акация» в классе «доступное жильё». За этот короткий период девелоперская компания заявила о себе как о сильном игроке в этом сегменте, сдающем жильё раньше заявленного срока. Буквально за семь месяцев в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии возведён 17-этажный панельный дом.

Сейчас во дворе «Акации на Красногорской» заканчивают благоустройство зелёных зон из хвойных деревьев и декоративных кустарников. Пушистые ели будут радовать глаз летом и создавать праздничную атмосферу зимой.

Дом «Акация на Красногорской» очень комфортен для проживания с детьми. Четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский Кадетский корпус, супермаркет «Пятёрочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1‎ и поликлиника №2 7, отдел полиции № 3 Заельцовский — всё находится в шаговой доступности.

Семьи с детьми особенно оценят просторные трёхкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением площадью 79 кв. м, которые ещё можно успеть приобрести в новостройке. Жильё осталось на 9-м, 11-м и 13-м этаже. А это значит, что приятным бонусом для новосёлов станет шикарная панорама лесного массива «зелёной жемчужины» Новосибирска — Заельцовского парка, до которого можно добраться на машине всего за 15 минут.

Угловые увеличенные окна – изюминка проекта «Акации на Красногорской», благодаря которой жильё становится ещё светлее и просторнее.

Увеличенные оконные проёмы «Акации на Красногорской» сделают жильё ещё светлее и просторнее / Фото предоставлено ДК «Акация»

«Акация на Красногорской» построена в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря которому до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, и наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика более 65 тыс. кв. м строящихся объектов. Сдан в эксплуатацию 17-этажный дом «Акация на Красногорской», в активной стадии строительства — ЖК «Акация на Ватутина» и скоро открытие продаж ещё одного проекта.

Подробную информацию о новостройке «Акация на Красногорской» и других проектах застройщика можно узнать по телефону: +7 (383) 258-77-44

Отдел продаж «Акация на Красногорской»:

г. Новосибирск

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

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