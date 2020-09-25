Андрей Травников наградил лучших учителей и воспитателей Новосибирской области в преддверии профессионального праздника

Фотографии с сайта nso.ru

Праздничная церемония, посвящённая Международному дню учителя, прошла в Новосибирске; губернатор поздравил победителей федерального и регионального конкурсов.

Андрей Травников вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности и наградил победителей областного конкурса «Почётный работник образования Новосибирской области», сообщает пресс-служба правительства региона. Также были награждены лауреаты и абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года», лауреаты и абсолютный победитель областного конкурса «Воспитатель года».

Праздничная церемония, посвящённая профессиональному празднику «Международный день учителя», прошла сегодня в Новосибирске.

Учителем года признана Татьяна Глиненко – преподаватель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей».

Звания «Воспитатель года» удостоена Ольга Костылёва – музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №2 «Дельфин» города Бердска».

Поздравляя педагогических работников с наступающим профессиональным праздником, Андрей Травников отметил, что педагогическое сообщество Новосибирской области всегда было и остаётся самым неравнодушной, активной и ответственной профессиональной средой.

«В этом – суть вашей профессии и призвания учителя: не только передавать знания своим ученикам и воспитывать их, не только самим всегда с охотой и желанием учиться, но ещё и никогда не терять оптимизма, браться за решение задач большой сложности. Об этом говорит статистика: в регионе работает более 25,5 тысяч педагогов, и почти 97 процентов из них участвуют в профессиональных конкурсах разных уровней – в том числе и в международных. Каждое достижение наших педагогов, победа в конкурсе работает как стимул для всего коллектива школы, лицея, гимназии, детсада. Нам необходимо не только выравнивать уровень образования в различных муниципалитетах, но и добиться того, чтобы в родительском сознании успешные школы были, а неуспешных – не было», — сказал губернатор.

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, председатель областной общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Сутягина, члены регионального Правительства.

«Уникальность труда учителя состоит в восприимчивости ко всему новому, в умении увлечься и увлечь других. Именно поэтому в системе образования так много учительских династий – в Новосибирской области их в общей сложности около 200. Хочу особо поздравить с профессиональным праздником учителей, которые выбрали свою профессию, следуя примеру своих родителей. Педагогические династии – это хранители традиций отрасли. Все преобразования системы образования региона, все трудности, с которыми сталкивалась отрасль в разное время – это история их семей, их повседневная жизнь. Очень важно – рассказывать про педагогические династии, потому что именно в них хранится таинство профессии», – подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, сегодня заявили о пересчёте зарплаты российским учителям.