Бежала через пути: электричка насмерть сбила бабушку в Новосибирской области

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Погибла жительница Оби; пенсионерка пыталась сократить путь перед движущимся поездом.

В Новосибирской области электричка насмерть сбила пенсионерку. Женщина пыталась сократить путь перед движущимся поездом.

Инцидент произошёл накануне днём на перегоне станций Обь – Чик. Как сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО, две женщины в возрасте 67 и 76 лет решили сократить путь по железнодорожным путям. Они увидели движущийся поезд и ускорились. Младшая успела проскочить перед электричкой, а вот старшая погибла на месте от мощного удара. Она оказалась жительницей города Оби.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Напомним, накануне мы рассказали, как голый мужчина терроризировал пассажиров поезда в Забайкалье.