Более 9 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба

Фото pixabay.com

За сутки коронавирус нашли почти у 9,5 тысяч человек; умерли 186 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 054 человека.



Москва — 2704

Санкт-Петербург — 302

Московская область — 244

Ростовская область — 209

Нижегородская область — 191

Воронежская область — 173

Кемеровская область — 167

Свердловская область — 164

Ханты-Мансийский АО — 153

Ставропольский край — 149

Архангельская область — 147

Ямало-Ненецкий АО — 133

Саратовская область — 129

Ульяновская область — 128

Волгоградская область — 119

Красноярский край — 115

Удмуртская Республика — 113

Самарская область — 112

Оренбургская область — 109

Краснодарский край — 101

Алтайский край — 101

Республика Коми — 98

Пензенская область — 98

Иркутская область — 98

Омская область — 96

Республика Крым — 93

Мурманская область — 92

Томская область — 91

Республика Саха (Якутия) — 90

Тюменская область — 87

Республика Дагестан — 85

Новосибирская область — 85

Забайкальский край — 85

Республика Алтай — 84

Пермский край — 83

Хабаровский край — 80

Карачаево-Черкесская Республика — 79

Челябинская область — 79

Республика Бурятия — 79

Ленинградская область — 77

Республика Калмыкия — 75

Кировская область — 75

Приморский край — 75

Калужская область — 70

Белгородская область — 67

Орловская область — 65

Тверская область — 64

Республика Карелия — 63

Калининградская область — 60

Брянская область — 59

Ивановская область — 58

Ярославская область — 56

Новгородская область — 55

Сахалинская область — 55

Костромская область — 54

Кабардино-Балкарская Республика — 53

Республика Ингушетия — 52

Курская область — 50

Вологодская область — 50

Рязанская область — 49

Астраханская область — 48

Тамбовская область — 46

Липецкая область — 45

Владимирская область — 44

Республика Хакасия — 43

Республика Башкортостан — 42

Республика Тыва — 39

Магаданская область — 39

Псковская область — 38

Республика Мордовия — 37

Амурская область — 36

Республика Адыгея — 35

Республика Северная Осетия — 35

Курганская область — 35

Тульская область — 34

Смоленская область — 29

Республика Татарстан — 28

Чувашская Республика — 27

Камчатский край — 26

Севастополь — 25

Республика Марий Эл — 23

Еврейская АО — 20

Чеченская Республика — 7

Ненецкий АО — 2

Чукотский АО — 2



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.