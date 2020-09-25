Более 9 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба
Фото pixabay.com
За сутки коронавирус нашли почти у 9,5 тысяч человек; умерли 186 пациентов.
За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 054 человека.
Москва — 2704
Санкт-Петербург — 302
Московская область — 244
Ростовская область — 209
Нижегородская область — 191
Воронежская область — 173
Кемеровская область — 167
Свердловская область — 164
Ханты-Мансийский АО — 153
Ставропольский край — 149
Архангельская область — 147
Ямало-Ненецкий АО — 133
Саратовская область — 129
Ульяновская область — 128
Волгоградская область — 119
Красноярский край — 115
Удмуртская Республика — 113
Самарская область — 112
Оренбургская область — 109
Краснодарский край — 101
Алтайский край — 101
Республика Коми — 98
Пензенская область — 98
Иркутская область — 98
Омская область — 96
Республика Крым — 93
Мурманская область — 92
Томская область — 91
Республика Саха (Якутия) — 90
Тюменская область — 87
Республика Дагестан — 85
Новосибирская область — 85
Забайкальский край — 85
Республика Алтай — 84
Пермский край — 83
Хабаровский край — 80
Карачаево-Черкесская Республика — 79
Челябинская область — 79
Республика Бурятия — 79
Ленинградская область — 77
Республика Калмыкия — 75
Кировская область — 75
Приморский край — 75
Калужская область — 70
Белгородская область — 67
Орловская область — 65
Тверская область — 64
Республика Карелия — 63
Калининградская область — 60
Брянская область — 59
Ивановская область — 58
Ярославская область — 56
Новгородская область — 55
Сахалинская область — 55
Костромская область — 54
Кабардино-Балкарская Республика — 53
Республика Ингушетия — 52
Курская область — 50
Вологодская область — 50
Рязанская область — 49
Астраханская область — 48
Тамбовская область — 46
Липецкая область — 45
Владимирская область — 44
Республика Хакасия — 43
Республика Башкортостан — 42
Республика Тыва — 39
Магаданская область — 39
Псковская область — 38
Республика Мордовия — 37
Амурская область — 36
Республика Адыгея — 35
Республика Северная Осетия — 35
Курганская область — 35
Тульская область — 34
Смоленская область — 29
Республика Татарстан — 28
Чувашская Республика — 27
Камчатский край — 26
Севастополь — 25
Республика Марий Эл — 23
Еврейская АО — 20
Чеченская Республика — 7
Ненецкий АО — 2
Чукотский АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.
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