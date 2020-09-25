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Более 9 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки: сообщение оперативного штаба

сегодня 14:55

Фото pixabay.com

За сутки коронавирус нашли почти у 9,5 тысяч человек; умерли 186 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 054 человека.

🔸 Москва — 2704
🔸 Санкт-Петербург — 302
🔸 Московская область — 244
🔸 Ростовская область — 209
🔸 Нижегородская область — 191
🔸 Воронежская область — 173
🔸 Кемеровская область — 167
🔸 Свердловская область — 164
🔸 Ханты-Мансийский АО — 153
🔸 Ставропольский край — 149
🔸 Архангельская область — 147
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 133
🔸 Саратовская область — 129
🔸 Ульяновская область — 128
🔸 Волгоградская область — 119
🔸 Красноярский край — 115
🔸 Удмуртская Республика — 113
🔸 Самарская область — 112
🔸 Оренбургская область — 109
🔸 Краснодарский край — 101
🔸 Алтайский край — 101
🔸 Республика Коми — 98
🔸 Пензенская область — 98
🔸 Иркутская область — 98
🔸 Омская область — 96
🔸 Республика Крым — 93
🔸 Мурманская область — 92
🔸 Томская область — 91
🔸 Республика Саха (Якутия) — 90
🔸 Тюменская область — 87
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Новосибирская область — 85
🔸 Забайкальский край — 85
🔸 Республика Алтай — 84
🔸 Пермский край — 83
🔸 Хабаровский край — 80
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 79
🔸 Челябинская область — 79
🔸 Республика Бурятия — 79
🔸 Ленинградская область — 77
🔸 Республика Калмыкия — 75
🔸 Кировская область — 75
🔸 Приморский край — 75
🔸 Калужская область — 70
🔸 Белгородская область — 67
🔸 Орловская область — 65
🔸 Тверская область — 64
🔸 Республика Карелия — 63
🔸 Калининградская область — 60
🔸 Брянская область — 59
🔸 Ивановская область — 58
🔸 Ярославская область — 56
🔸 Новгородская область — 55
🔸 Сахалинская область — 55
🔸 Костромская область — 54
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 53
🔸 Республика Ингушетия — 52
🔸 Курская область — 50
🔸 Вологодская область — 50
🔸 Рязанская область — 49
🔸 Астраханская область — 48
🔸 Тамбовская область — 46
🔸 Липецкая область — 45
🔸 Владимирская область — 44
🔸 Республика Хакасия — 43
🔸 Республика Башкортостан — 42
🔸 Республика Тыва — 39
🔸 Магаданская область — 39
🔸 Псковская область — 38
🔸 Республика Мордовия — 37
🔸 Амурская область — 36
🔸 Республика Адыгея — 35
🔸 Республика Северная Осетия — 35
🔸 Курганская область — 35
🔸 Тульская область — 34
🔸 Смоленская область — 29
🔸 Республика Татарстан — 28
🔸 Чувашская Республика — 27
🔸 Камчатский край — 26
🔸 Севастополь — 25
🔸 Республика Марий Эл — 23
🔸 Еврейская АО — 20
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Ненецкий АО — 2
🔸 Чукотский АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровело 970 296 человек.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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