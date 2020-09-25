Больше 100 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Республике Алтай

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По данным оперативного штаба, за сутки в Республике Алтай выявлено 102 новых случая коронавируса; лидирует столица.

В Республике Алтай на утро 2 октября выявлено 102 новых случая коронавирусной инфекции.

Заражение подтвердилось у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 27 жителей Майминского района, в том числе у семи детей; у 17 жителей Онгудайского района, в том числе у пяти детей; у 12 жителей Кош-Агачского района; у шести жителей Усть-Канского района; у шести жителей Усть-Коксинского района; у трёх жителей Турочакского района; у одного жителя Улаганского района. 24 из 102 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в 78 случаях диагностированы симптомы заболевания.

С учётом новых случаев в Республике Алтай лабораторно подтверждено 3 784 случая заболевания, в том числе 1 359 – в Кош-Агачском районе, 890 – в городе Горно-Алтайске, 398 – в Майминском районе, 268 – в Онгудайском районе, 235 – в Турочакском районе, 177 – в Усть-Канском районе, 168 – в Шебалинском районе, 126 – в Улаганском районе, 99 – в Чемальском районе, 54 – в Усть-Коксинском районе, 10 – в Чойском районе.

Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В четверг, 1 октября, скончался 72-летний житель Новосибирской области, прибывший ранее в Чемальский район. Коронавирус был подтверждён 10 сентября, у мужчины была диагностирована коронавирусная пневмония, а также гипертоническая болезнь. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 22 летальных случая у пациентов с коронавирусом, в том числе 19 – от Covid-19, три – от иных причин.

Напомним, в Новосибирской области на начало октября подтверждено 13 229 случаев коронавируса.