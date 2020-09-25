Бывший депутат новосибирского горсовета умер от коронавируса

Фото со страницы Аркадия Янковского (Юрий Кувшинов — справа)

В Томске скончался бывший депутат новосибирского горсовета и экс-помощник Бориса Ельцина Юрий Кувшинов; его друзья сообщают, что у него был коронавирус.

Экс-депутат горсовета Новосибирска и бывший представитель президента Бориса Ельцина в региона Юрий Кувшинов скончался в Томске. Об этом 2 октября на своей странице во «ВКонтакте» сообщил его друг и коллега Аркадий Янковский.

«Такой серьёзной личной потери в жизни не было давно! В истории Новосибирской демократии Юрий Борисович оставил существенный след. Юра кандидат философских наук, был депутатом нашего первого свободно избранного Горсовета, состоял в движении "Демократическая Россия", был помощником представителя Президента Ельцина в Новосибирской области... Юрий Борисович мне всегда во всём помогал начиная с 90-го года, помог и стать депутатом ГД в тяжелейшей ситуации, потом ещё много было чего... Дружили мы крепко и надёжно... Он долгими сезонами жил в тайге, жил и в городе на собственной барже на Оби, он всех выручал постоянно, тянул большую семью...», — пишет Янковский.

В конце своего поста общественный деятель написал «ковид», вероятно, указывая на причину смерти. Юрию Кувшинову было 63 года.

Редакция Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким Юрия Кувшинова.