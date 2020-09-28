День учителя – 2020: поздравления и картинки к празднику
Фото из открытых источников
Сиб.фм собрал поздравления к Дню учителя; с помощью них вы можете поздравить педагогов ваших детей и внуков.
Сегодня, 5 октября, в России отмечают профессиональный праздник работников сферы образования. В этот день родители и ученики дарят любимым учителям подарки и цветы, выражая признательность за их труд.
День учителя отмечают не только сотрудники школ, но и преподаватели вузов и секций допобразования.
Мы собрали для вас картинки и поздравления в стихах, которыми вы можете поздравить любимых учителей.
Для начала несколько стихотворений, которые можно написать в открытке или прислать в WhatsApp.
***
Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков.
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твою руку.
Он ввёл тебя в первый класс
Торжественно и почтительно.
Твоя рука и сейчас
В руке твоего учителя.
Желтеют страницы книг,
Меняют названия реки,
Но ты его ученик:
Тогда, сейчас и навеки.
***
Лучших чувств порывы
Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы добры и справедливы!
Вы во всём пример для нас!
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!
***
Гордое призванье
Какое гордое призванье –
Давать другим образование,
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо Вам за то, что Вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб Вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет.
***
Поздравление по Сети будет смотреться интересней, если сопроводить его открыткой.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают