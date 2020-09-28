День учителя – 2020: поздравления и картинки к празднику

Фото из открытых источников

Сиб.фм собрал поздравления к Дню учителя; с помощью них вы можете поздравить педагогов ваших детей и внуков.

Сегодня, 5 октября, в России отмечают профессиональный праздник работников сферы образования. В этот день родители и ученики дарят любимым учителям подарки и цветы, выражая признательность за их труд.

День учителя отмечают не только сотрудники школ, но и преподаватели вузов и секций допобразования.

Мы собрали для вас картинки и поздравления в стихах, которыми вы можете поздравить любимых учителей.

Для начала несколько стихотворений, которые можно написать в открытке или прислать в WhatsApp.

***

Ты помнишь, было вокруг

Море цветов и звуков.

Из тёплых маминых рук

Учитель взял твою руку.

Он ввёл тебя в первый класс

Торжественно и почтительно.

Твоя рука и сейчас

В руке твоего учителя.

Желтеют страницы книг,

Меняют названия реки,

Но ты его ученик:

Тогда, сейчас и навеки.

***

Лучших чувств порывы

Нам, учитель дорогой,

Ваш характер нравится!

Кроме Вас, никто другой

С нами не управится!

Вы добры и справедливы!

Вы во всём пример для нас!

Самых лучших чувств порывы

Выражает Вам наш класс!

***

Гордое призванье

Какое гордое призванье –

Давать другим образование,

Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать.

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо Вам за то, что Вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб Вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет.

***

Поздравление по Сети будет смотреться интересней, если сопроводить его открыткой.