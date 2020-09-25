Деньги раздадут россиянам: Путин подписал новый закон

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Россияне смогут вернуть часть уплаченных взносов в ПРФ; документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Жители России смогут вернуть часть уплаченных взносов в Пенсионный фонд. Закон подписан президентом Владимиром Путиным.

Закон разработало правительство России для исполнения постановления Конституционного суда. Он признал, что отказ в возврате ранее уплаченных взносов на пенсионное страхование россиян является неконституционным.





Взносы, как уточняется в законе, могут не вернуть из Пенсионного фонда, если сумма учтена по индивидуальной части тарифа страховых взносов на лицевом счёте застрахованного лица, которому на момент представления заявления о её возврате назначена страховая пенсия.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.



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