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Десятки деревьев вырубят в сквере в Новосибирске

сегодня 12:12

Фото pixabay.com

В Тимирязевском сквере снесут аварийные деревья; спилить придётся 48 клёнов и одну лиственницу.

Почти полсотни клёнов снесут в Тимирязевском сквере Новосибирска. Работы по санитарной рубке пройдут со 2 по 6 октября. Об этом сообщили в мэрии города.

«По акту оценки зелёных насаждении снесут 48 аварийных клёнов и одну лиственницу», — уточнили в администрации. Там подчеркнули, что своевременные санитарные мероприятия позволяют избежать ЧП.

В мэрии отметили, что после вырубки в сквере посадят новые деревья.

Напомним, в августе старый клён упал на автомобиль в Новосибирске.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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