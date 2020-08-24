Десятки деревьев вырубят в сквере в Новосибирске
Фото pixabay.com
В Тимирязевском сквере снесут аварийные деревья; спилить придётся 48 клёнов и одну лиственницу.
Почти полсотни клёнов снесут в Тимирязевском сквере Новосибирска. Работы по санитарной рубке пройдут со 2 по 6 октября. Об этом сообщили в мэрии города.
«По акту оценки зелёных насаждении снесут 48 аварийных клёнов и одну лиственницу», — уточнили в администрации. Там подчеркнули, что своевременные санитарные мероприятия позволяют избежать ЧП.
В мэрии отметили, что после вырубки в сквере посадят новые деревья.
Напомним, в августе старый клён упал на автомобиль в Новосибирске.
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