Детские пособия: для получения выплат снова нужны заявления

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Со 2 октября 2020 года возобновлён приём заявлений для получения ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка; без заявления в октябре пособия не придут на карту.

В период с 1 апреля по 1 октября включительно такие пособия назначались в беззаявительном порядке с целью предотвращения распространения в стране новой коронавирусной инфекции. В октябре продлевать автоматически их не будут.

На данный момент решение о дальнейшем автоматическом продлении выплат не принято, со 2 октября возобновляется подача документов для назначения пособий: нужно собирать справки и предоставлять заявление и документы в органы соцзащиты.

Кроме того, с октября в России отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат 5 000 рублей на детей до трёх лет семьям с низким доходом, введённый из-за коронавируса.

Теперь будет действовать такая схема: выплата, как и ранее, назначается до достижения ребёнком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до достижения малышом трёх лет, а также предоставить документы и справки, подтверждающие доход семьи.

Напомним, при переходе на карту «МИР» подавать заново заявление на пособия не нужно, но необходимо обновить реквизиты карты.