Детские пособия: на какие выплаты нужно снова подавать заявления в октябре

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С октября больше не действует автоматическое продление детских пособий и выплат; получателям нужно заново написать заявления.

С 1 апреля до 1 октября в России действовал беззаявительный порядок продления детских пособий субсидий. Получателям ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка, а также тем, кому переводят выплату на детей от 3 до 7 лет, нужно заново написать заявление.

Теперь будет действовать прежняя схема: выплаты будут устанавливаться до достижения ребёнком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на срок до достижения малышом трёх лет, а также предоставить документы и справки, подтверждающие доход семьи.

Оформленные ранее субсидии также нужно продлевать лично и предоставлять все документы.

Напомним, просящих о выплате в октябре женщин обозвали крольчихами.