Два человека погибли в ночной аварии в райцентре под Новосибирском

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Минувшей ночью в Колывани произошло смертельное ДТП; погибли водитель и пассажирка иномарки.

Сегодня ночью в 00:50 в Колывани произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На проспекте Революционный 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Тино», следовавший со стороны улицы Ворошилова в сторону улицы Мира, при обгоне совершил столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-2114. После столкновения «Ниссан» съехал в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, а «Жигули» опрокинулись на левую обочину.

В результате ДТП на месте погибли водитель и 52-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Тино».

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, пассажир погиб в утренней аварии в Академгородке.