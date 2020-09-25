Двухлетнюю девочку госпитализировали с места аварии в Новосибирске

Фото ГИБДД

В Дзержинском районе произошло ДТП; двухлетний ребёнок попал в больницу.

Двухлетняя девочка пострадала в результате ДТП в Дзержинском районе. Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошёл сегодня около 17:40 на улице Бориса Богаткова.

Сообщается, что водитель 1993 года рождения на автомобиле Toyota Corolla Fielder по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Воинская. Там он столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, за рулём которой была женщина 1987 года рождения.

Женщина ехала по встречной полосе. В результате аварии пострадала двухлетняя девочка — пассажирка автомобиля Nissan, которая с травмой мягких тканей лица была отправлена в больницу, сообщили в ГИБДД.

Напомним, накануне следователи начали поиск очевидцев смертельного ДТП в Новосибирске с участием сотрудника ФСИН.