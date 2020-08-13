Это по-любви: хозяйка приюта "Сибирский алабай" - о том, как собаки перебрались из вольеров в её кровать и как Пугачиха подружилась с Алсу

Фото предоставлено Викторией Зубковской

В новосибирском приюте "Сибирский алабай" знают лучший способ отметить международный день защиты животных; хотите защитить — не причиняйте вреда, говорят там.

Когда твой дом — не только твоя крепость, но и приют для ещё 30 (а то и больше!) живых существ. В 2017 году сибирячка Валерия Зубковская добровольно согласилась практически на спартанские условия ради спасения собак и кошек. Теперь в огороде, где когда-то были цветы, — площадка для выгула, вдоль забора — многочисленные вольеры, а на кухне — настоящий пищеблок. Еда для трёх десятков здоровых псов варится по восемь часов в день и хранится в нескольких холодильниках. Если кто-то думает, что четвероногим вход в дом заказан, то он ошибается. Одни собаки спят прямо у кровати хозяйки приюта, другие забираются на диван у телевизора, третьи предпочитают обитать на кухне — вдруг, перепадёт сверх нормы.

"И чем холоднее на улице, тем многолюднее становится в доме", — шутит Валерия.

Любовь к хвостатым у неё с детства. Пока сверстники убегали от страшных собак, она умела найти к ним подход. "Сколько себя помню, всегда лечила бродячих пёсиков и тащила их с холода домой", — говорит основательница приюта "Сибирский алабай". Родители не ругались — сами такие же.

"Только мама, в отличии от меня, обожает кошек. У неё 5 котов живет", — рассказала Валерия.

На первый взгляд может показаться странным, что женщина решила взять под опеку именно крупных собак — алабаев, кавказцев и овчарок. Сама она объясняет выбор просто. "Чем крупнее, тем беззащитнее, на самом деле. Маленькую собачку все начинают жалеть, кормить, им проще найти хозяев. А грозные алабаи пугают своей величиной, во-первых, а, во-вторых, люди опасаются, что не смогут потянуть их содержание", — рассказала она.

С алабаями, по словам Валерии, вообще особая история. Собаки поздно взрослеют, характер они начинают показывать где-то к трём годам. И если хозяева вовремя не занялись дрессурой, то перевоспитать животное бывает сложно.

Ещё один момент связан с недолгим веком алабаев. Обычно они не живут больше 12 лет, а когда начинают стареть, не готовые к такому быстрому затуханию владельцы, стараются избавиться от обузы.

Большинство собак в приюте Валерии Зубковской — так называемые найдёныши. "Звонят мне и говорят: там-то собака бегает крупная. Если не приедете и не заберёте, мы вызовем отлов. Конечно, мы приезжаем", — объясняет собеседница Сиб.фм.

Иногда животных доставляют прямо к воротам приюта. "Любят меня шантажировать. Родился, например, ребёнок, или нужно переезжать или нет возможности лечить собаку. Вариантов — масса. А выбор — один: если вы не заберёте, мы её усыпляем", — продолжает Валерия.

Сегодня в приюте сибирячки — около 30 животных. Сколько точно, — она не знает, да и не хочет знать. За несколько лет заметила неприятную "традицию" — стоит пересчитать питомцев по головам, как кто-то погибает. "Либо, наоборот, привозят очередную собаку, которую банально некуда размесить", — делится она.

Конечно, вольеры, дом, огород — не резиновые. Принимать постояльцев бесконечно нельзя. Благо, собаки периодически находят новых хозяев и постоянный дом.

Каждый день Валерия выкладывает в приютский инстаграм фото животных в надежде, что кто-то увидит свою потеряшку или влюбится в лохматую морду с мокрым носом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #sib_alabai_Ассоль Публикация от Приют САО КО и других собак (@sib_alabai) 30 Авг 2020 в 3:01 PDT

Не так давно в приюте проводили домой черную алабайку, привезённую аж из Искитима. Как она там оказалась, не понятно, но хозяйка больше 4 месяцев искала любимицу в Новосибирске. Отчаявшись, женщина забила в поисковике фразу "Черный алабай" и сразу перешла на страницу в соцсети.

"Созвонились, она сразу, конечно, прилетела! Столько счастья от встречи. Я обожаю эти моменты! А ведь если бы мы не подобрали эту красотку, неизвестно, как сложилась бы её судьба", — добавляет Валерия.

На самом деле, история счастливой брюнетки — далеко не единственный хэппи энд. Переехавшие на ПМЖ собаки часто становятся героями инстаграмной рубрики "Привет из дома". Очаровательная Маняша довольно быстро забыла, что она крупная барышня: рядом с любимым хозяином превратилась в диванного медвежонка. Приютская Дуня стала Герой — так её назвали новые владельцы. Красотка Боня тоже с удовольствием носит палки на прогулке с хозяевами. В октябре прошлого года прописку сменил красавец Зевс, тогда же переехал охранять большой дом Добрыня, а ещё Моня и Маргоша... — всех и не перечесть.

"У нас настоящий круговорот зверей в природе. Одни приходят, другие уходят", — говорит Валерия.

Остаются только её личные, не приёмные собаки. Несколько лет назад сибирячка приобрела двух немецких овчарок — Нору и Ахилла. Потом муж подарил сенбернара Ханума — это была мечта детства. Что интересно, различия между чужими и своими Валерия не делает. Говорит, приёмным достаётся даже больше ласки и тепла — их жальче. "Бывает, привезём бродяжку, отмоем, вылечим, и она ни на шаг не отходит, даже спит со мной. А домашняя Ханта — на полу в комнате", — объясняет она.

Приют "Сибирский алабай" — настоящая кладезь оригинальных собачьих кличек. Хозяйка не любит "классических" Рэксов, Тузиков и Найд. Благо, фантазии хватает на большее. Так недавно появилась Румяна, Зурхан, Сократ и Багратион. Звёзды эстрады тоже вдохновляют на именное творчество.

"Есть у нас собака — большая любительница потанцевать под музыку. Настоящая Наргиза! Когда у неё появилась подружка, то сразу стала Алсу. Да что там, у нас и Пугачёва есть — такая же рыжая и с щелью между зубами", — смеётся Валерия.

В это воскресенье отмечается день защиты животных. И наша собеседница уже знает, как его отпразднует. Накормить, выгулять собак, поставить на плиту свежие баки с кашей и костями, почистить вольеры, снова накормить, свозить в ветклинику больных и ещё раз прогулять питомцев — план на день уже несколько лет остаётся неизменным. Но 4 октября Валерия добавит маленький пункт — обязательно помечтает.

"Очень хочется сделать пристройку к дому, чтобы организовать там стационар для больных собак. Не для операций, — я не врач. Но там можно было бы делать какие-то простейшие процедуры — промыть рану, перебинтовать. В конце концов, там животное могло бы отлежаться после лечения, потому что в общем доме ему покоя не дадут", — поделилась сибирячка.

Цена вопроса — около 200 тысяч рублей. Сумма небольшая, но позволила бы снять с десяток проблем. Потому что многие собаки в приюте не отличаются крепким здоровьем — кто-то несколько месяцев скитался по улицам, кто-то вырвался из схватки с другими псами, кто-то попал под машину.

"Есть у нас два инвалида — это как раз Наргиза, у неё искривление лапы. У терьера Севастьяна тоже врождённая травма. Даже если его прооперировать, нужно потом где-то размещать. Так что стационар нам необходим", — говорит она.

Приют Валерии Зубковской живёт, конечно, за счёт пожертвований. Благотворители помогают деньгами, некоторые привозят продукты и сено для животных. Если бы не поддержка со стороны, "спасательный круг" и сам бы давно пошёл на дно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подарки и гости Публикация от Приют САО КО и других собак (@sib_alabai) 13 Авг 2020 в 2:03 PDT

"И дело не только в деньгах! Мне очень помогает моя команда. Это невероятные люди, готовые хоть ночью, хоть в праздники ехать и спасать животных. Они отдают последнее, чтобы согреть и накормить собаку. Кто-то называет это энтузиазмом, а я — любовью. И чем больше будет таких людей, тем лучше мир вокруг", — подытожила хозяйка приюта.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как собаки приюта "Сибирский алабай" становятся донорами крови для больных животных.