ФК «Новосибирск» – «Волна»: дата и время матча

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские футболисты сыграют с нижегородской «Волной» в воскресенье, 4 октября; для сибиряков матч станет выездным.

Футбольный клуб «Новосибирск» встретится на выезде с «Волной» из Нижегородской области. Матч начнётся в 20:00 по новосибирскому времени.

Сибиряки в последних матчах показывают отличную игру: новосибирцы не проигрывают уже шесть встреч подряд. «Орлы» делят первое место в таблице с «Тюменью», «Волгой» и «КАМАЗом». Все четыре команды набрали 19 очков.

«Волна» отстаёт от лидеров всего на три очка. Из семи встреч нижегородцы выиграли пять и ещё одну сыграли вничью. В предыдущей встрече команда сыграла вничью с «Ностой» в зрелищном матче, который завершился со счётом 3:3.

Напомним, в предыдущем туре новосибирцы разгромили барнаульское «Динамо» со счётом 3:0.