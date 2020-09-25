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ФК «Новосибирск» – «Волна»: дата и время матча

сегодня 11:25

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские футболисты сыграют с нижегородской «Волной» в воскресенье, 4 октября; для сибиряков матч станет выездным.

Футбольный клуб «Новосибирск» встретится на выезде с «Волной» из Нижегородской области. Матч начнётся в 20:00 по новосибирскому времени.

Сибиряки в последних матчах показывают отличную игру: новосибирцы не проигрывают уже шесть встреч подряд. «Орлы» делят первое место в таблице с «Тюменью», «Волгой» и «КАМАЗом». Все четыре команды набрали 19 очков.

«Волна» отстаёт от лидеров всего на три очка. Из семи встреч нижегородцы выиграли пять и ещё одну сыграли вничью. В предыдущей встрече команда сыграла вничью с «Ностой» в зрелищном матче, который завершился со счётом 3:3.

Напомним, в предыдущем туре новосибирцы разгромили барнаульское «Динамо» со счётом 3:0.

Автор:
Денис Калин

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Теги

футбол
фк "Новосибирск"
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