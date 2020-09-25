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Фрукты с афродизиаком или натуральная виагра: врачи рассказали, как улучшить потенцию и повысить либидо

сегодня 16:03

Фотографии с сайта pixabay.com

Врачи назвали фрукты и ягоды, способные повысить либидо; некоторые ягоды и фрукты способны заменить мужчинам виагру.

Врачи назвали фрукты и ягоды, способные повысить либидо и улучшить потенцию. Советы специалистов опубликовало агентство «АИС».

Афродизиаки – продукты, которые повышают либидо. Усилить способность к полноценной половой жизни можно не только тропическими плодами, но и фруктами, которые растут на территории постсоветского пространства.

Земляника и клубника домашняя и лесная содержат не только ценный набор витаминов и минералов, но и обладают сильным возбуждающим запахом.

Малина содержит большое количество цинка, благодаря которому её даже называют натуральной виагрой.

Абрикосы и персики считаются отлично повышающим эректильные способности средством.

Виноград стимулирует выработку половых гормонов.

Айва и яблоки имеют множество полезных свойств, в числе которых для мужчин — повышение потенции, а для женщин — психоэмоциональная разгрузка.

Напомним, 29 сентября врач назвал неожиданный продукт для укрепления потенции и улучшения настроения.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

мужчины
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