Фрукты с афродизиаком или натуральная виагра: врачи рассказали, как улучшить потенцию и повысить либидо
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Врачи назвали фрукты и ягоды, способные повысить либидо; некоторые ягоды и фрукты способны заменить мужчинам виагру.
Врачи назвали фрукты и ягоды, способные повысить либидо и улучшить потенцию. Советы специалистов опубликовало агентство «АИС».
Афродизиаки – продукты, которые повышают либидо. Усилить способность к полноценной половой жизни можно не только тропическими плодами, но и фруктами, которые растут на территории постсоветского пространства.
Земляника и клубника домашняя и лесная содержат не только ценный набор витаминов и минералов, но и обладают сильным возбуждающим запахом.
Малина содержит большое количество цинка, благодаря которому её даже называют натуральной виагрой.
Абрикосы и персики считаются отлично повышающим эректильные способности средством.
Виноград стимулирует выработку половых гормонов.
Айва и яблоки имеют множество полезных свойств, в числе которых для мужчин — повышение потенции, а для женщин — психоэмоциональная разгрузка.
Напомним, 29 сентября врач назвал неожиданный продукт для укрепления потенции и улучшения настроения.
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