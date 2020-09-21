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Газ подорожал почти на 300 рублей в Новосибирской области

сегодня 17:49

Фото pixabay.com

Стоимость газа для отопления в Новосибирске превысила 5,5 тысяч рублей; цены установил департамент по тарифам региона.

В Новосибирской области резко подорожал газ. Новые цены установил департамент по тарифам Новосибирской области.

Теперь розничная цена одной тысячи кубометров газа установлена на уровне 5 564 рублей на отопление жилья. Стоимость выросла на 337 рублей с 1 октября. На приготовление пиши или же подогрев воды тариф установлен на уровне 6 461 рубля, он вырос на 290 рублей.

Напомним, в сентябре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Тюмени.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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