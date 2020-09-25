Главврач больницы в Коммунарке Проценко спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в РФ

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Главврач больницы в Коммунарке предупредил об ухудшении ситуации с COVID; Денис Проценко призвал россиян запастись терпением и серьёзно заботиться о своём здоровье.

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил в беседе с журналистами ухудшение эпидемиологической ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса. По его словам, ждать выхода на плато пока рано. Что до общей стабилизации по стране, об этом сейчас и говорить не приходится.

"Эпидемиологическая ситуация становится всё серьёзнее. Мы, конечно, ожидали роста заболеваемости осенью — в сентябре-октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний. COVID-19 — тоже вирусная инфекция, и это по-прежнему очень серьёзная угроза. По сводкам, которые публикует и город, и по данным нашей клиники вы сами можете видеть: количество пациентов растёт, — цитирует врача Znak.

Проценко посетовал, что очень многие до сих пор не верят в опасность COVID-19, и призвал людей беречь себя и близких.

"Носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом — правильно мыть, как мы учили всех ещё весной; держать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, не встречаться большими компаниями. Да, даже в хорошую погоду", — призывает Проценко.

Также он посоветовал по возможности работать из дома и беречь пожилых родственников.

В России за последние сутки выявили 9 412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 194 643 человек.

Напомним, возможность усиления ограничительных мер в России в связи с увеличивающимся числом заболевших коронавирусом оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.