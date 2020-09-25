Голикова: в России возможно возвращение к всеобщей самоизоляции

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала условия, при которых страна может вернуться к режиму всеобщей самоизоляции; это произойдёт при несоблюдении введённых требований.

Возвращение к всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в России возможно, если население не будет соблюдать предписанные врачами меры безопасности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас с вами по большому счёту нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идём в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова.

Вице-премьер призвала россиян соблюдать социальную дистанцию, режим ношения масок и перчаток. Также Голикова сообщила, что 80-85 % переболевших коронавирусом граждан не соблюдали меры безопасности.

Напомним, в России за последние сутки выявили более девяти тысяч случаев коронавируса.