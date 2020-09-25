Гороскоп на 2 октября: не начинайте ничего нового

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2 октября Юпитер находится в разрушительном градусе Козерога; астролог Павел Глоба отмечает, что это неблагоприятный период для внедрения новых законов, политических и социальных программ, построения проектов и планов, для личностей это время испытаний на власть и авторитет.

День связан с выполнением обязательств между людьми, жёсткой исполнительностью, когда работа не столько радость, сколько обязанность. Во всех делах следует придерживаться закона и договора, заключённого ранее, соблюдать абсолютную чёткость в действиях.

Медицина

Начавшаяся в этот день болезнь может быть связана с порчей или сглазом, для её лечения помимо лекарств необходим пост и молитва. Показано лечение болей в пояснице, болезней почек и мочевыводящей системы. Исключите операции на лице, отложите визит к стоматологу. Не рекомендуется лечение головы и головных болей.

Приметы

Найти подкову – к награде, а найти какую-либо емкость – к материальному благополучию и удаче. Найти цветной камень, самоцвет – знак участия, покровительства, помощи друзей. Если вам попадаются веревки, петли, – знак спасения от опасностей. Разбить зеркало неблагоприятно – к разрушению вашей защиты. Если же ломаются весы или другие измерительные приборы – это знак обмана, хаоса, дезориентации. Если во время причёсывания выпадает большое количество волос – к неудачам, потерям; появление перхоти в этот день – свидетельство беспомощности, слабости. Плохо, если бьется стекло, посуда, но особенно плохо, если разбилось окно – знак вашей причастности к делам Ангра-Манью. Если на вас падает стекло, или вы поранились, наступив на осколки, это знак суда над вами, воздаяния, неожиданного разрушения чего-либо. Остановка часов – к большим неприятностям в семье, проблемам с родными и близкими.

Сновидения

Символические сны сегодня не трактуются. В ближайшее время сбываются только цветные и конкретные сны. Видеть лошадей – знак помощи свыше. Увидеть своих родных и близких – к печали и неудачам, знак предостережения от ошибок. Видеть себя голым – к разоблачению тайн, вас могут поймать на слове, не следует ничего скрывать. Плохо видеть животных, за исключением собак и лошадей. Видеть птиц – к воздаянию за ваши грехи, или даже к чьей-то смерти.

Пища

Это день поста. Ритуальной едой является хлеб и вода, а также сырая острая пища: лук, чеснок, хрен, черемша, перец. Полезно есть соления, соленую рыбу, грибы, орешки.

Одежда

Благоприятны синие тона, избегайте желтого и зеленого цвета.