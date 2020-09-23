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Индексация материнского капитала в 2021 году

сегодня 11:58

Фото pixabay.com

ПФР планирует увеличить маткапитал; правила распоряжения средствами не изменятся.

В 2021 году Пенсионный фонд России планирует увеличить размер материнского капитала. Об этом сообщило издание «Аргументы недели».

Индексация коснётся всех видов материнского капитала. Суммы выплат могут вырасти на 3,7 %. Размер сертификата на первого ребёнка составит 483 тысячи 882 рубля, что примерно на 20 тысяч рублей больше, чем сейчас. За второго ребёнка планируют давать 639 тысяч 432 рубля (если не получен капитал на первенца) и 155 тысяч 550 рублей (если ранее получали сертификат за первого ребёнка).

Правила распоряжения капиталом пока не меняются. Средства можно потратить на образование, улучшение жилищных условий, на пенсию матери, а также на реабилитацию ребёнка-инвалида, на ежемесячную выплату на ребёнка от рождения до трёх лет для семей со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов

Напомним, 23 сентября Путин высказался об увеличении маткапитала.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

материнский капитал
индексация
ПФР

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