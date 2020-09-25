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Пособия на детей 3-7 лет

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Карта «МИР» для детских пособий: кому нужна

сегодня 12:34

Фото pixabay.com

С 1 октября ряд детских пособий будут переводить на карты «МИР»; некоторым категориям получателей сроки продлили.

В перечень пособий и соцвыплат, которые будут переводить на карту национальной платёжной системы с 1 октября 2020 года, вошли:

  • пособие по беременности и родам;

  • пособие по уходу за ребёнком;

  • пособие по безработице;

  • ежемесячная выплата на третьего ребёнка или последующих детей до трёх лет, если она есть в регионе;

  • ежемесячная выплата на первого или второго ребёнка (путинское пособие);

  • ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;

  • выплаты за воздействие радиации.

Напомним, ранее это требование распространялось и на пенсии, однако Центробанк разрешил пожилым людям завершить переход на национальную платёжную систему к 1 января 2021 года.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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