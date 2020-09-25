Карта «МИР» для детских пособий: кому нужна
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С 1 октября ряд детских пособий будут переводить на карты «МИР»; некоторым категориям получателей сроки продлили.
В перечень пособий и соцвыплат, которые будут переводить на карту национальной платёжной системы с 1 октября 2020 года, вошли:
пособие по беременности и родам;
пособие по уходу за ребёнком;
пособие по безработице;
ежемесячная выплата на третьего ребёнка или последующих детей до трёх лет, если она есть в регионе;
ежемесячная выплата на первого или второго ребёнка (путинское пособие);
ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;
выплаты за воздействие радиации.
Напомним, ранее это требование распространялось и на пенсии, однако Центробанк разрешил пожилым людям завершить переход на национальную платёжную систему к 1 января 2021 года.
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