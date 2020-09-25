Кино в Новосибирске: афиша на 02-04 октября

Фото kinopoisk.ru

На этой неделе Том Харди играет Аль Капоне, вышедшего из тюрьмы и оставшегося не у дел, бывшая модель противостоит Жану Рено, руководящему ограблением отеля, а любительницы хэви-металла и ковбои попадают в страшные истории; премьеры недели – в обзоре Сиб.фм.

«Капоне. Лицо со шрамом»

Драма, биография, криминал

Красавчик Том Харди перевоплотился в постаревшего и вышедшего из тюрьмы Аль Капоне. Мафиози теряет память, но ФБР всё равно намерено выяснить, где он спрятал крупную сумму денег.

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

ДК «Академия», улица Ильича, 4

«Малышка с характером»

Боевик, триллер

Бывший солдат устроилась работать швейцаром в роскошный отель. Однако спокойная работа ей не светит. Жан Рено руководит бандой преступников, которые хотят выкрасть их отеля бесценные произведения искусства.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Русский рейд»

Боевик

Настоящий бравый парень пытается остановить рейдерский захвата завода под русский рэп.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Ловец снов»

Ужасы

Главная героиня Гейл приезжает в дом своего бойфренда Люка. Не так давно там убили его жену. После чего сына мужчины мучают страшные кошмары. Гейл — детский психолог со стажем — пытается помочь мальчику. Но Джош крадёт у соседки ловец снов, и страшные сны становятся реальностью.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Голден Синема, улица Курчатова, 1, ТРК «Голден Парк»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Мы призываем тьму»

Ужасы, триллер

Любительницы хэви-металла знакомятся с тремя парнями. Однако весёлая вечеринка в загородном доме принимает неожиданный оборот.

Где посмотреть:

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Хандра»

Комедия

История троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярска, диджей Виталик потерял деньги на квартиру, а режиссёр Леша вместо рекламы кондиционеров снимает артхаусный фильм.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Честный кандидат»

Комедия, драма

Политтехнологи нашли в американском захолустье идеального кандидата для избирателей — честного и принципиального. Однако бравому полковнику в отставке сказать об этом забыли.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«За призрачной дверью»

Ужасы, вестерн

Ограбившая поезд банда ковбоев находит сундук, закованный в цепи. Внутри оказывается связанная девушка. Грабители соглашаются отвезти её в родной городок, где их радушно встречает хозяйка борделя. Но вскоре оказывается, что наслаждению тут не место.

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Фантазёры»

Комедия

Серджо и Сабрина любят друг друга, но материально зависимы от своих партнёров. Коллеги Серджо в шутку заставляют его поверить, что он выиграл в лотерее 3 миллиона евро. На волне этой новости влюбленные отказываются от старой жизни, однако вскоре понимают, что выигрыша нет. Но они решают не отчаиваться.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Несейка. Младшая дочь»

Документальное кино

Трогательное кино о моржихе Несейке, которая заболела и пришла за помощью к людям.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

«Гостиница Окко»

Мультфильм, анимэ

Орико Сэки переезжает к бабушке, чтобы помогать в небольшой семейной гостинице. Однако в здании поселился призрак — бойкий мальчик Ури-Бо. Вскоре Окко столкнётся и с другими секретами загадочного отеля.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Семейка Бигфутов»

Мультфильм, приключения

Забавный мультик о разношёрстной семейке. Отец и сын умеют понимать язык животных, а вместе с ними, кроме мамы, живёт целый зоопарк — огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детёнышей. Однажды отважная семья Бигфутов отправляется на помощь уникальному заповеднику на Аляске.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

ДК “Академия”, улица Ильича, 4

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»,

Победа, ул. Ленина, 7

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»