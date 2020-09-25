Когда ставить зимнюю резину в Новосибирске

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Переменчивая погода и новая волна похолодания идут в Новосибирск; зимнюю резину нужно ставить уже в ближайшие дни.

В Новосибирскую область пришли температурные качели. По прогнозам синоптиков, ночью в течение ближайших двух недель температура стабильно будет опускаться ниже нулевой отметки. К утру асфальт на улицах Новосибирска покрывается тонкой коркой льда, что снижает сцепление с дорогой и может привести к авариям. Многие автомобилисты уже задумались – когда ставить зимнюю резину.

К счастью, на грядущих выходных в Новосибирской области ожидается потепление до +17 градусов. Синоптики советуют ставить зимнюю резину в дни, когда днём температура будет колебаться около отметки +5 градусов, а ночью стабильно опускается ниже нулевой отметки. Если такая погода держится в течение 5-7 дней, то ставить зимнюю резину точно пора.

Автоэксперты советуют ставить зимнюю резину в Новосибирске при температуре днём около +7 градусов и не обращать внимание на ночные заморозки. Дело в том, что ниже этой отметки летняя резина теряет эластичность и теряет качество сцепления даже на сухом асфальте. Увеличивается износ, что может создать опасную ситуацию.

В целом, эксперты и метеорологи считают, что ставить зимнюю резину в Новосибирске лучше в первой декаде октября до 10 числа.