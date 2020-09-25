Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске на 2 октября

Фото оперативного штаба

Ещё 82 новосибирца заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались пять пациентов.

По состоянию на 2 октября в Новосибирской области зарегистрировано 13 229 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболели 82 человека.

Как сообщили в оперативном штабе региона, среди заражённых 792 — это дети.

В стационарах скончались пять пациентов. Это мужчины в возрасте 40, 60, 80 и 88 лет, и женщина, ей было 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 56 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.