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Комендантский час для несовершеннолетних ввели в сибирском регионе

сегодня 07:37

Фото pixabay.com

В Иркутской области увеличили время, когда детям запрещено находиться на улице без взрослых; за нарушения предусмотрены штрафы.

С 1 октября в Иркутской области «комендантский час» начинается на час раньше. Несовершеннолетним без законных представителей нельзя находиться на улице и в общественных местах с десяти вечера до шести утра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ограничение действует в соответствии с законом, который приняли в 2010 году.

«Этим же областным законом лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещено находиться в местах для развлечения и досуга, где предусмотрена продажа алкогольной продукции», — отметили в ГУ МВД.

За нарушение «комендантского часа» предусмотрены штрафы для родителей. Их могут наказать на сумму от 300 до 500 рублей. Кроме того, их могут привлечь к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Если полиция застанет ребёнка на улице без взрослых, будут выяснены имя, адрес, телефон и данные родственников. Если правоохранители не смогут передать ребёнка родителям, то его поместят в приют или реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Напомним, в марте в Москве распространили фейк о введении комендантского часа.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
МВД
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