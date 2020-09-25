Конфетно-букетный период: во сколько родителям новосибирских школьников обошлись подарки к Дню учителя

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, из Instagram vkusnie_buketi_msk, tae_bouquet, svecha.69

5 октября отмечается Международный день учителя; Сиб.фм выяснил у родителей новосибирских школьников, как они планируют поздравлять педагогов.

Всемирный день учителя отмечается в следующий понедельник, 5 октября, так что новая рабочая неделя у педагогов начнётся с подарков. Большинство опрошенных корреспондентом Сиб.фм родителей рассказали, что поздравлять наставников своих чад будут по классической схеме — цветы, конфеты, открытка. Впрочем, встречаются и более оригинальные варианты.

Доставка на лимузине

Средний чек поздравительного набора для классного руководителя, как показал опрос, — 3-4 тысячи рублей.

«Собрали по 100 рублей с одной семьи, заказали неплохой букет. Вроде мелочь, но учительнице явно приятно будет», — рассказала мама третьеклассника Ольга.

По её словам, все родители с энтузиазмом отнеслись к тому, что нужно скинуться на презент. «Ну может, два человека только "ушли в подполье". Не знаю почему — то ли денег нет, то ли принципиально против таких вещей», — добавила женщина.

По такой же схеме пошли и в школе Дзержинского района: 20 раз по 100 рублей позволили приобрести сладкий подарок и три лилии. «Можно было бы и пять, но из 32 родителей скинулись только 20. Остальные читают сообщения в чате и не откликаются», — посетовала Наталья, мама девятиклассника.

У Кристины Строговой двое школьников, за каждого пришлось сдавать по 200 рублей. «Подумаешь, 400 рублей. Для одного родителя — это явно не проблема, а сумма в итоге получается нормальная», — посчитала она.

Собранные деньги вложили эффективно: на 4 тысячи рублей купили сертификат в «Летуаль», а на оставшиеся 700 рублей — скромный букет.

«У старшего в классе что покупали учителю, не знаю. Но вроде обсуждали какое-то горшечное растение — орхидею, что ли», — сказала она.

Ещё одна мама новосибирского школьника в разговоре с журналистом Сиб.фм отметила, что в этом году решили поздравить не только классную, но и всех учителей.

«С прошлого года в фонде класса осталось полторы тысячи рублей — на них купили сладости в учительскую. Ещё 1 800 — это то, что собрали в сентябре, — потратим на вкусняшки для нашей самой терпеливой классной руководительницы в мире», — рассказала она.

Без креативных подарков тоже, разумеется, не обошлось. Мамы и папы школьников, с которыми удалось пообщаться корреспонденту Сиб.фм, намерены в понедельник вручить классному руководителю блокнот с фотографиями детей на обложке.

«Была идея заказать лимузин и довезти классную до работы. Но потом подумали, что у неё после такого могут проблемы возникнуть, и сошлись на сертификате на массаж.

Она у нас золотой человек», — поделился Сергей Игоревич. Мужчина добавил, что когда сам был школьником, обязательно поздравлял учителей с профессиональным праздником.

«Тогда мы какие-то безумные стенгазеты рисовали и сценки готовили. Сейчас, конечно, проще — родители скинулись, и всё — вопрос закрыт», — сказал папа школьниц.

«Мне не жалко, мне не понятно»

Стоит отметить, что не все родители в восторге от необходимости сдавать деньги на подарки учителям.

Ранее Сиб.фм рассказывал о ситуации в школе Кировского района Новосибирска. Там классный руководитель уведомила мам и пап о том, что «к понедельнику нужно 12 коробок конфет и 12 открыток».

«Когда я поинтересовалась, нельзя ли ограничиться хорошими шоколадками — тем более что конфеты сейчас могут стоить и 700 рублей за упаковку, — мне дали понять, что я, мягко говоря, не права. Дескать, неужели учителя не заслужили по коробке конфет два раза в год», — рассказала мама школьника.

Женщина добавила, что её смутила не столько сама необходимость сдать деньги, сколько приказной тон.

«Если бы сказали — "давайте скинемся", — это одно дело и совсем другое, когда "скидываемся по столько-то".

Мне не жалко, мне не понятно», — поделилась мнением Наталья.

Она добавила, что инициатива поздравить педагогов должна исходить от детей или родителей, но уж точно не от самих учителей.

Того же мнения и Вероника С., оставившая комментарий под новостью Сиб.фм. Мама первоклашки объяснила, что ей «слишком дорого обходится школа».

«Сначала — канцелярия и форма, потом букет к 1 сентября — недешёвый, кстати, потом сдай в фонд класса, школы, потом на подарок к Дню учителя, в декабре начнутся всякие "тайные Санты" и прочее», — посчитала женщина.

«Мы в своё время дарили гладиолусы с огородов, делали открытки из альбомного листочка, и ничего — знания не хуже», — подытожила Вероника.

На вкус и цвет







Между тем, у продавцов цветов, конфет и сертификатов в Новосибирске в эти дни горячая пора. Instagram пестрит предложениями подарков, которые с «гладиолусами с грядки» и рядом не стояли.

Сильные корзины, в которых умещаются и растения, и сладости, ящики в форме сердец с открыткой от всего класса, шляпные коробки, где розы чередуются с общими снимками — флористы и декораторы предлагают презенты на любой вкус и кошелёк.

Цены начинаются от 2 100 рублей и растут до 5 000 рублей — в зависимости от «начинки».

Некоторые магазины предлагают не зацикливаться на цветах и упаковывают в праздничную коробку оригинальные ежедневники, косметику, чаи и кофе — ничто человеческое учителям не чуждо.

Напомним, ранее в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области напомнили родителям, что в случае так называемых поборов в школах они могут обратиться к омбудсмену.