Коронавирус или геополитика: туроператоры опасаются закрытия границ с Турцией

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Ухудшение эпидемиологической ситуации и обострение конфликта в Нагорном Карабахе сулят закрытие границ; туроператоры готовятся эвакуировать своих туристов.

Эпидемиологическая обстановка ухудшается во всём мире, в России и в Турции в том числе. Но закрытию границ угрожает не только коронавирус, но и геополитическая составляющая. Обострение ситуации в Нагорном Карабахе грозит новым витком охлаждения в отношениях между странами, пишут в ряде СМИ.

Турция, как известно, выступает на стороне Азербайджана. Учитывая совокупность всех сложившихся факторов, туроператоры признали, что риск закрытия границ между странами сейчас существует, и он реальный. Поэтому они вынуждены рассматривать и изучать возможные варианты эвакуации россиян из Турции. Сейчас там на отдыхе тысячи наших соотечественников.

«Мы на всякий случай прорабатываем варианты, морально готовы к эвакуации. Но вообще-то особых вариантов нет: будем рассчитывать на вывозные рейсы, как это было весной», — заявила представительница турфирмы, работающая на турецком направлении, в беседе с журналистами.

По её словам, турфирма прорабатывала как вариант вывоз россиян из Турции сухопутным и морским путём, но границы Евросоюза и Украины пока закрыты. По этой причине была избрана тактика готовиться разместить клиентов и обеспечить им базовые потребности.

Однако туроператоры всё же надеются, что до закрытия границ вновь дело не дойдёт.

Напомним, 1 октября Узбекистан открыл границы для иностранных туристов.