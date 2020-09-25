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Коронавирус не повлияет на проведение Всероссийских проверочных работ в школах

сегодня 19:22

Фото с сайта pixabay.com

Школьники пишут Всероссийские проверочные работы, которые были перенесены с конца 2019-го года из-за пандемии коронавируса; в этот раз COVID-19 внёс минимальные правки в проведение экзаменов.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в школах в обычном режиме. Проходить они должны были в конце 2019-го года, но из-за сложной ситуации с коронавирусом их перенесли на осень 2020-го года. Сейчас из-за вируса COVID-19 сильных корректировок не ожидается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрназдора.

Однако, там уточнили, что ученики некоторых школ не смогут провести ВПР за партами своих школ.

«ВПР проводятся в плановом режиме, за исключением нескольких школ, которые ушли на карантин. Никаких изменений в порядок и график их проведения не вносилось», – рассказали в пресс-службе.

Проверочные работы проводятся с 14 сентября по 12 октября. Ранее сообщалось, что результаты ВПР не станут учитывать для контроля успеваемости школьников и оценки не повлияют на итоги четверти. Проверочные призваны выявить пробелы в знаниях учеников.

Напомним, ранее в Госдуме предложили отправить родителей в отпуска на время школьных каникул, чтобы обезопасить ребёнка.

Автор:
Денис Калин

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