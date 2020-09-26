Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 3 октября - убийство норок в Дании, закрытие Мадрида в Испании и виртуальный марафон в Англии

Фотографии с сайтов pixabay.com и globallookpress.com

Убийство норок в Дании, закрытие Мадрида в Испании, виртуальный марафон в Англии; эти и другие новости – в событиях дня на Сиб.фм.

К 3 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 34 547 007 человек, из которых 1 033 684 умерли, 25 880 014 выздоровели.

Опасная мутация

Белковые шипы коронавируса способны трансформироваться в десять различных форм, что позволяет им легче проникать в организм. К таким выводам пришли британские учёные, сообщает Fox News. По словам специалистов, «ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения».

Учёные отметили, что в лабораторных условиях белковые шипы трансформировались всего за 60 секунд. Однако в обычной жизни для этого требовалось больше времени.

Дональд и Меланья Трамп заразились

«Сегодня ночью у Меланьи Трамп и у меня тест на COVID-19 показал положительный результат. Мы немедленно уходим на карантин и лечение», — заявил Трамп.

После этого его лечащий врач Шон Конли сообщил, что президент сможет выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.

«Как очень многие американцы в этом году, я и президент США Дональд Трамп проведём карантин дома после положительных тестов на коронавирус. Мы чувствуем себя хорошо, я отложила все предстоящие встречи. Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдём через это вместе», — написала Меланья Трамп в Twitter.

В Дании умертвят миллион норок

Власти Дании решили уничтожить около миллиона норок, так как более чем на 40 фермах у животных обнаружили коронавирус. Об этом заявили в датском министерстве окружающей среды и продовольствия.

Ранее коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах. Тогда было уничтожено около миллиона животных. Также более 90 тысяч норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавиурсом у норок выявлены и в США.

Закрытие Мадрида

Въезд и выезд из Мадрида ограничен с 22:00 минувшей пятницы из-за опасности распространения коронавируса. Соответствующее заявление сделали власти столичного региона Испании.

За сутки в стране зафиксировали около 9,5 тысячи новых случаев коронавируса. Это практически соответствует пиковым показателям марта в Испании.

Всего в стране подтверждено почти 779 тысяч случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались около 32 тысяч человек.

Виртуальный марафон в Англии

В грядущее воскресенье в Лондоне вновь пройдёт ежегодный марафон. Однако в связи с пандемией по улицам города участники не побегут. Марафон состоится в парке Сейнт-Джеймс.

Кроме того, из-за коронавируса, в нём примут участие лишь 100 самых элитных марафонцев мира. К их одежде, а также к одежде 500 организаторов и сотрудников марафона, будет прикреплено устройство Bump, которое издаёт звуковое предупреждение в случае, если люди сближаются на небезопасное расстояние (менее 2 метров).

Участники пробегут вокруг парка 19 раз. Вокруг будет возведено заграждение, и публика сможет увидеть марафон лишь по телевизору.

Все остальные желающие принять участие в марафоне могут сделать это в его виртуальной версии.

Напомним, сегодня вирусолог дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в России.