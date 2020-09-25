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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 2 октября

сегодня 12:42

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Более 50 пациентов с коронавирусом находятся в реанимационных отделениях; с начала пандемии умерли 457 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 2 октября в регионе выявлено 13 314 случаев COVID-19, из них 85 — за минувшие сутки. 12 064 пациента выздоровели.

Как сообщили медики, подтверждено ещё три летальных исхода. Умерли мужчины в возрасте 61 года и 94 лет и женщина в возрасте 78 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

«Госпитализированы 33 ребёнка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 708. В больницы районов госпитализированы 609 пациентов», — сказали в штабе.

Всего в Новосибирской области сделано 535 595 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 473 жителя региона, 44 756 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, 2 октября в Бердске на карантин отправили 9 классов.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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