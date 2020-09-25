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Коронавирус в Новосибирске: за сутки заразились ещё 85 человек

сегодня 11:25

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё три человека скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области от коронавируса за сутки; заразились 85 жителей.

В Новосибирской области за сутки выявлено 85 новых случаев заражения короанвирусом. Публикуем полный текст сообщения регионального оперативного штаба на 2 октября.

«По данным оперативного штаба на утро 2 октября в регионе выявлено 13 314 случаев COVID-19 (+85 за минувшие сутки), в том числе у 797 детей. 12 064 пациента выздоровели (+42 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 61 года и 94 лет и женщина в возрасте 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек.

В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 708.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 609 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 535 595 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 473 жителя региона, 44 756 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 560 обращений, госпитализированы 22 человека».

Автор:
Мария Машанова
журналист

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