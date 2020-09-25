Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 3 октября – карантин в Калининграде, новые рекомендации по лечению, распознавание вируса в воздухе и помощь Дональду Трампу

Фотографии с сайтов pixabay.com и и globallookpress.com, а также из открытых источников

Карантин в Калининграде, новые рекомендации по лечению, распознавание вируса в воздухе, помощь Дональду Трампу; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 3 октября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 194 643 человека, из которых 21 077 — умерли, 970 296 — выздоровели.

Возвращение к всеобщей изоляции

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, введение в России жёстких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в случае несоблюдения населением страны предписанных врачами мер безопасности придётся всё же вернуться к всеобщей изоляции.

Карантин в Москве и Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на неопределённый срок запретил работать торговым центрам в выходные дни. В регионе также запрещены торжественные мероприятия, в том числе банкеты и свадьбы в развлекательных центрах, ресторанах или гостиницах.

Рестораны можно посещать компанией не более 4 человек, ограничена работа кинотеатров и детских игровых комнат. По-прежнему не разрешается проводить спортивные состязания при участии зрителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязав всех работодателей отправить 30 % сотрудников на уделённый режим с 5 по 28 октября. Работникам старше 65 лет обязательно необходимо перейти на «удалёнку», как и гражданам из групп риска и с хроническими заболеваниями.

Исключение может быть сделано только в том случае, если нахождение сотрудника на рабочем месте «критически важно для обеспечения функционирования организации».

Поймать вирус в воздухе

Центр Гамалеи разработал прибор, способный распознавать в воздухе до 86 патогенов, в том числе коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артём Ткачук.

Прибор, который создавали ещё с 2015 года, может работать автоматически, без прямого участия человека, в постоянном режиме 24/7.

Рука помощи Трампу

Центр имени Гамалеи предложил помощь заболевшему коронавирусом Трампу. Президенту США и его супруге Меланье посоветовали привиться российской вакциной «Спутник V».

«Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь», — заявил директор центра Александр Гинцбург.

Новые рекомендации по лечению

Министерство здравоохранения выпустило новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Документ опубликован на сайте Минздрава.

В рекомендации добавили описание применения противовирусного препарата с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях.

В начале сентября Минздрав назвал шесть препаратов, которые можно использовать для лечения коронавируса. Среди них, кроме «Фавипиравира», были названы «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), препараты интерферона-альфа, а также «Ремдесивир» и «Умифеновир». Однако в Минздраве отметили, что пока нельзя сделать однозначный вывод об эффективности данных лекарственных средств.

Результаты исследования

Михаил Мурашко назвал результаты исследований вакцины «Спутник V» обнадёживающими. Глава Минздрава добавил, что тестовые партии вакцины уже поставили во все регионы России для отработки логистики.

По словам Мурашко, в рамках пострегистрационных исследований более 5,5 тысячи человек сделали прививки отечественным препаратом в московских клиниках.

Напомним, сегодня учёные рассказали об опасной мутации коронавируса.