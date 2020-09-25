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Красноярск посетил представитель дома Романовых

сегодня 03:50

Фото: gornovosti.ru

Прошло чуть больше 100 лет с момента падения монархии в России и часть сограждан грезит императором; Сибирь посетил возможный наследник престола.

В современном мире есть несколько ветвей императорского дома Романовых, которые, мягко говоря, друг друга недолюбливают. Среди их сторонников идёт бесконечная дискуссия, кто же является настоящим наследником императорского дома Романовых. Красноярск для участия в православном форуме «Спас на Енисее» посетил Георгий Романов, которого часть монархистов считает наследником престола. Об этом пишет «Проспект мира».

Кроме участия в форуме, Георгий Романов посетил памятные места, связанные с Николаем II.

Романов – сын Марии Романовой и принца Прусского Франца Вильгельма, он носит титул «Его Императорского высочества Великого Князя». Кроме российского престола Георгий 140 в очереди на британский престол в силу родства с нынешним королевским домом Великобритании.

Эксперты указывают, что никакого «императорского дома Романовых» не существует с февраля 1917 года после того, как от престола отрёкся Николай II. Позже в России пала монархия как форма государственного устройства.

Напомним, 28 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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