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Кремль оценил вероятность скорого введения жёстких ограничений из-за коронавируса

сегодня 16:03

Фото pixabay.com

Кремль оценил возможность введения жёстких ограничений из-за коронавируса; в регионах принимаются необходимые меры для недопущения увеличения численности заболевших.

Возможность усиления ограничительных мер в России в связи с увеличивающимся числом заболевших коронавирусом оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, введение в России жёстких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается.

«Насколько мне известно, речь об этом локдауне в настоящий момент не идёт, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Он обратил внимание на то, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продолжает работать. По его словам, в регионах также принимаются необходимые меры.

В России за последние сутки выявили 9 412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 194 643 человек.

Напомним, вирусолог Виталий Зверев допустил победу над коронавирусом в России в конце 2021 года.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

коронвирус
Дмитрий песков

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