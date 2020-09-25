Крымчанина задержали за резонансное убийство предпринимателя из Томска

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Житель Евпатории задержан по подозрению в убийстве предпринимателя из Томска; в настоящий момент мужчина взят под стражу.

Сотрудники СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту убийства владельца сетевых кафе быстрого питания в городе Томске. Подозреваемый в убийстве 51-летний житель Евпатории задержан и заключён под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства владельца сетевых кафе быстрого питания города Томска (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан и заключён под стражу 51-летний житель Евпатории», — говорится в сообщении.

Как уточнили в экстренных службах, преступление совершено в отношении владельца сети общественного питания «Сибирские блины» Игоря Сизина.

Уточняется, что в Крым житель Томска приехал на время отпуска. По версии следствия, вечером 23 сентября он познакомился и распивал спиртное с местным жителем в кафе, откуда они направились к нему на дачу. Во время застолья между мужчинами завязался словесный конфликт, переросший в драку, после чего пострадавшего злоумышленник погрузил в багажник автомобиля и вывез за пределы Евпатории, где оставил на обочине дороги в сельской местности. Утром следующего дня томича обнаружили с ножевым ранением и следами побоев, от полученных травм он скончался. Подозреваемый был задержан при попытке скрыться в Курске.

«Убит индивидуальный предприниматель из Томска Игорь Сизин», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

По данным сервиса СПАРК, Сизин является одним из совладельцев ООО «Сибирские блины», ему принадлежит 17,9 % уставного капитала компании. Также ему принадлежит доля в ряде аффилированных с ООО «Сибирские блины» компаниях. «Сибирские блины» - одна из крупнейших сетей кафе быстрого питания в Западно-Сибирском регионе.

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