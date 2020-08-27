Леонардо Ди Каприо станет папой: спустя три месяца отношений модель Камила Морроне забеременела

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Модель на раннем сроке беременности; Камила Морроне встречается с актёром уже три месяца.

Спутница голливудского актёра Леонардо Ди Каприо, 23-летняя модель Камила Морроне, решила рожать ребёнка от артиста. Об этом сообщает издание Gossip Cop.

По данным источника, друзья звёздной пары заметили внешние изменения у Морроне. Как отмечает собеседник издания, модель находится на раннем сроке беременности.

Ди Каприо будет готовиться к рождению своего первенца. С Морроне актёр встречался уже три месяца, однако пара пока официально не объявляла о беременности модели.

Напомним, 26 августа у Орландо Блума и Кэти Перри родилась дочь.