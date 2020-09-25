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Леонид Якубович получил букет лещей

сегодня 03:07

Фото Instagram

Самарец осуществил детскую мечту; он попал на шоу Леонида Якубовича и сделал кумиру необычный подарок.

Житель Самары нестандартно отпраздновал День машиностроителя, став участником капитал-шоу «Поле чудес». Кроме того, он подарил Якубовичу букет из сушёных лещей и сфотографировался с кумиром. Об этом рассказал информационный портал «Сова».

Самарец попал во вторую тройку игроков, победа ему не улыбнулась, но участник доволен: исполнилась мечта детства. Судя по словам самарского участника капитал-шоу, Якубович тоже остался доволен букетом из лещей.

Напомним, 29 сентября Ольга Бузова получила вызов на бой от девушки – боксёрки.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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