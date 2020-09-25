Магазины теряют покупателей из-за коронавируса: выручка рухнула на 20 % в Новосибирске

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Доходы компаний могут упасть ещё на 30 %; часть бизнеса может не выжить.

Доходы торговли и сферы услуг в Новосибирске упали на 20 %. Такие данные привёл руководитель отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Выручка предприятий упала из-за перевода граждан на дистанционную работу. Кроме Новосибирска выручка упала также в Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке. Трафик торговых центров также сокращается, сейчас он находится на уровне 80-85 %.

В дальнейшем эксперты прогнозируют, что доходы организаций могут сократиться ещё на 30 %, часть бизнеса может не выжить, пишут «Известия».

Напомним, за сутки в Новосибирской области выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом.