Магазины теряют покупателей из-за коронавируса: выручка рухнула на 20 % в Новосибирске
Фото pixabay.com
Доходы компаний могут упасть ещё на 30 %; часть бизнеса может не выжить.
Доходы торговли и сферы услуг в Новосибирске упали на 20 %. Такие данные привёл руководитель отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.
Выручка предприятий упала из-за перевода граждан на дистанционную работу. Кроме Новосибирска выручка упала также в Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Владивостоке. Трафик торговых центров также сокращается, сейчас он находится на уровне 80-85 %.
В дальнейшем эксперты прогнозируют, что доходы организаций могут сократиться ещё на 30 %, часть бизнеса может не выжить, пишут «Известия».
Напомним, за сутки в Новосибирской области выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом.
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