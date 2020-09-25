Магнитная буря обрушится на Землю 3 октября
Фото pixabay.com
Геомагнитное поле земли будет возмущённым; россияне могут почувствовать сильное недомогание.
На Землю обрушатся мощные магнитные бури. Такие данные приводит Росгидромет.
По прогнозам специалистов, 1 и 2 октября магнитное поле земли будет неустойчивым. 3 октября ожидаются отдельные периоды неустойчивости. В высоких широтах в течение всего периода ожидается сильное возмущение магнитных полей.
Магнитная буря может повлиять на работу геолокационных сервисов, а также на состояние чувствительных жителей России.
Население просят быть внимательными и осторожными, а также не перенапрягаться.
Напомним, ранее мы рассказали о погоде в Новосибирской области на выходные.
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