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Магнитная буря обрушится на Землю 3 октября

сегодня 15:06

Фото pixabay.com

Геомагнитное поле земли будет возмущённым; россияне могут почувствовать сильное недомогание.

На Землю обрушатся мощные магнитные бури. Такие данные приводит Росгидромет.

По прогнозам специалистов, 1 и 2 октября магнитное поле земли будет неустойчивым. 3 октября ожидаются отдельные периоды неустойчивости. В высоких широтах в течение всего периода ожидается сильное возмущение магнитных полей.

Магнитная буря может повлиять на работу геолокационных сервисов, а также на состояние чувствительных жителей России.

Население просят быть внимательными и осторожными, а также не перенапрягаться.

Напомним, ранее мы рассказали о погоде в Новосибирской области на выходные.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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погода

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